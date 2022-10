Debiti non pagati, lite nella sala slot finisce a bottigliate

Ci sarebbero dei debiti non pagati alla base della furibonda lite scoppiata nella serata di ieri, 19 ottobre, poco dopo le 21.30, all'interno della sala slot Trilioner di Spresiano, in via Tiepolo. Ad affrontarsi sono stati due stranieri nordafricani, uno dei due ha riportato delle profonde ferite lacero-contuse alla testa dopo essere stato colpito da una bottigliata dal rival un colpo di bottiglia. Il ferito, un 34enne di origini marocchine che vive nella zona, è stato trasportato da un'ambulanza del Suem 118 presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso per le medicazioni del caso ma non è fortunatamente in pericolo di vita. L'aggressore si è allontanato a piedi nelle vie limitrofe. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri di Treviso. La violenta lite sarebbe da ricondurre a questioni economiche.

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza degli ultimi sette giorni in provincia di Treviso. Mercoledì scorso la maxi-rissa di Fiera tra due gruppi di cittadini kosovari, sfociata nell'omicidio di Ragip Kolgeci, 52 anni (di cui oggi è stata fissata l'autopsia), a cui è seguita, lunedì sera, 17 ottobre, la zuffa a colpi di mazze e forcone tra fazioni albanesi a Serravalle di Vittorio Veneto, con cinque denunce e un arresto. Domani il Prefetto ha convocato un vertice straordinario, convocato nei giorni che sono seguiti al delitto di viale 4 novembre.