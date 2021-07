Camion si ribalta con il carico di asfalto, circolazione bloccata a Spresiano

Per cause ancora in fase di accertamento intorno all'una di oggi, sabato 24 luglio, il mezzo si è capovolto lungo la SS13. L'autista, B.F., 47enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato tre ore prima di ripristinare il traffico

Strada bloccata per tre ore stamattina, sabato 24 luglio, in via Nazionale a Spresiano. Per cause ancora in fase di accertamento un camion che trasportava asfalto si è ribaltato lungo la SS13. L'autista, B.F., 47enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Il sinistro è avvenuto intorno all'una e quarantacinque, provocando un forte rumore che ha svegliato i residenti della zona che subito hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per tre ore bloccando la circolazione fino alle ore 4 e quarantacinque.