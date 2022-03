Autoriciclaggio e evasione fiscale, i giudici confermano il sequestro della yacht di Paolo Fassa

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Paolo Fassa confermando il sequestro disposto dal Tribunale di Milano, confermato poi dal riesame ed effettuato dagli uomini della Guardia di Finanza a gennaio del 2021 nell'ambito di un'indagine che vede l'imprenditore accusato di autoriciclaggio e di evasione fiscale. Non sono bastate le motivazioni della difesa che nel ricorso ha sostenuto come Fassa, notissimo imprenditore trevigiano dei prodotti per l'edilizia, potesse permettersi l'acquisto della berca da oltre 32 milioni di euro e il fatto che l'acquisto era avvenuto nel 2005 ma l'ipotesi di reato risale al 2016.

Secondo la Procura di Milano insieme alla figlia Manuela, dirigente dell'anzienda, avrebbe attinto denaro della Fassa Bortolo attraverso un giro di false fatturazioni, finti noleggi e prestazioni pubblicitarie orchestrato per pagare e mantenere un maxi yacht attraverso una rete di società straniere e conti correnti offshore da Malta alla Svizzera per finire al Regno Unito.

Per la Cassazione «la confiscabilità non è esclusa dal fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto, o che il loro valore superi il provento di tale reato». Inoltre «dalle indagini risulta che i flussi finanziari che avevano consentito l'acquisto (con leasing) provenivano da Svizzera, Malta, Irlanda e Croazia, mentre i redditi leciti dell'indagato non risultavano esser mai stati trasferiti in questi Paesi». Redditi che «ammontavano mediamente a circa 600 mila euro annui, insufficienti a coprire non solo l'acquisto della barca (23 milioni pagati tra 2005 e 2018), ma anche il mantenimento dello stesso bene, nell'ordine di altre centinaia di migliaia di euro annui».