Aggressioni e una rissa, chiusa la sala "Anima" della discoteca Odissea

Il Questore della Provincia di Treviso, Manuela De Bernardin, ha disposto per cinque giorni la sospensione della licenza della sala "Anima" della discoteca “Odissea” di Spresiano. Il provvedimento, con cui si impone la chiusura del locale fino a sabato 6 aprile (alla mezzanotte tra venerdì e sabato anche la sala coinvoltà potrà regolrmente riaprire), è stato emanato a fronte del protrarsi di alcuni episodi di violenza che sono avvenuti negli ultimi due mesi. Si tratta, nello specifico, di due aggressioni con protagonisti minori che hanno tentato di mettere a segno alcuni furti, entrambe avvenuti nel mese di dicembre, e di una rissa che nel mese di febbraio ha visto coinvolti una decina di giovani clienti della discoteca, con un carabiniere che è rimasto leggermente ferito.

"Seguirà la messa in campo di ulteriori dispositivi ed iniziative da parte della Questura di Treviso nei confronti di locali ed esercizi pubblici del trevigiano" si legge nel comunicato diramato dall'Appiani "tese a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica anche nel delicato settore del pubblico spettacolo".

Lo storico patron del locale spresianese, Giannino Venerandi, non ci sta e ritiene eccessiva la misura decisa della Questura, preannunciando ricorso, anche alla luce di una riunione di categoria che ieri, 3 aprile, si è svolta tra i gestori dei locali notturni della provincia per trovare la quadra su un tema, quello della violenza, che danneggia fortemente questo tipo di impresa.

«Il locale è regolarmente aperto, il provvedimento riguarda solo una delle otto sale che alla mezzanotte di venerdì riapriremo» ha detto Venerandi «Ci sono stati tre casi in due mesi e questo ha portato a questa decisione, tra questi un ragazzino che è stato spintonato e a cui è stato rubato il telefono. Chiudendo non si risolve il problema, purtroppo il caso imprevedibile può capitare dappertutto: in questo caso la misura mi da fastidio e non credo ci fossero i requisiti. Trovo la misura eccessiva, la rispetto ma faremo ricorso».