Lotta alla velocità, controlli straordinari della polizia locale di Spresiano

Ha preso il via la scorsa settimana la campagna europea 2022 organizzata da Roadpol nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione, in adesione al Piano d’azione Europeo 2021/2030, con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale attraverso i controlli della velocità per ridurre il numero di incidenti stradali e il conseguente numero di vittime.

In particolare lo scorso 24 marzo si è svolta la Speed Marathon una giornata dedicata ad una specifica ed intensa attività di prevenzione e repressione del superamento dei limiti di velocità attraverso l’impiego delle apparecchiature per il contrasto agli eccessi di velocità ed in adesione a questo progetto la comandante della Polizia Locale di Spresiano, Paola Pol, ha impiegato sul proprio territorio due pattuglie una al mattino e una al pomeriggio con lo strumento Telelaser Truespeed con il risultato di aver controllato 55 veicoli e sanzionato 15 conducenti. I controlli sono proseguiti anche durante il week end che si è appena concluso.