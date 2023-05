Un corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto lungo il Piave

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato nella mattina di oggi, 21 maggio, lungo il fiume Piave in località Spresiano. Lo ha avvistato un uomo, in un'ansa del fiume, che si trovava in zona intento a pescare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Si teme che si tratti di Anica Panfile, 31enne di origini romene e residente a Treviso. La giovane, giovedì 18 maggio, non era più rientrata a casa da lavoro e il compagno ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri.

+++Notizia in aggiornamento++++