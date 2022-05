Rapinato e preso a schiaffi dalla gang mentre è in discoteca

I Carabinieri della Compagnia di Treviso stanno indagando su due episodi che hanno visto coinvolti altrettanti minori, asseritamente avvenuti presso la discoteca Odissea di Spresiano nella tarda serata di sabato scorso. Verso le ore 1.00 circa, un giovanissimo che si trovava in pista a ballare sarebbe stato affrontato da alcuni giovani che gli avrebbero sottratto la collanina in oro che questi indossava al collo e, dopo averlo colpito con uno schiaffo, il telefono cellulare che teneva in tasca. Gli aggressori si sarebbero dileguati successivamente tra la folla presente nel locale facendo perdere le proprie tracce. Nello stesso frangente è stato inoltre denunciato il furto ad opera di ignoti, ai danni di un secondo minorenne anch'egli presente all'interno del locale, del portafoglio che conteneva documenti personali e qualche decina di euro.