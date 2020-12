Cade dal tetto di un camion, volo di quattro metri: ferito un 41enne

Non ha fortunatamente avuto gravi conseguenza l'incidente sul lavoro, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 9 dicembre, all'interno dello stabilimento "Fassa Bortolo" di Spresiano. Un operaio di 41 anni, J.R., residente a Pederobba ma di origini brasiliane, è caduto, atterrando peraltro sulle gambe, dal tetto di un camion. Si stima un'altezza di circa quattro metri. L'uomo ha riportato lesioni importanti agli arti inferiori ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118, i carabinieri della stazione di Spresiano e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.