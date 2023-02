Il dolore per la tragedia di Francesca, il Comune annuncia due settimane di lutto

"Gli eventi pubblici già programmati per le prossime due settimane nel Comune di Spresiano saranno sospesi e rinviati a data da destinarsi. Il Sindaco, l'Amministrazione e tutti i Dipendenti del Comune di Spresiano, si stringono attorno all'Assessore Tagliapietra per la prematura scomparsa della figlia Francesca". L'annuncio è comparso ieri, 2 febbraio, sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Spresiano che in queste ore si prepara a dare l'ultimo saluto alla 17enne Francesca Tagliapietra, il cui funerale sarà celebrato alle 10.30 presso la chiesa parrochiale di Spresiano. Ad officiare le esequie sarà don Giuseppe Viero. Un addio che si annuncia come molto partecipato da parte della comunità trevigiana.

La ragazza, trovata senza vita nella mattinata di martedì nei giardini della Biennale a Venezia, era una giovane promessa della danza (nella "Angeli danza" di Susegana) e figlia dell'avvocato e assessore comunale Paolo Tagliapietra che si è chiuso nel dolore come la moglie Monica e l'altro figlio, Alvise. "La pubblico qui per poter raggiungere e informare anche le persone più lontane" aveva scritto sulla sua pagina Facebook pubblicando l'epigrafe della figlia "ma vi chiedo l'umana pietà di astenervi da commenti, curiosità, visite, telefonate e domande".