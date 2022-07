Ubriachi tentano un furto in casa: scoperti, scappano ma sono fermati dai carabinieri

Alterati dall'alcool, hanno pensato bene di tentare di mettere a segno un furto all'interno di un'abitazione di Visnadello a Spresiano. Il gesto folle di due uomini di origini moldave, di 35 e 24 anni, si è concluso nel peggiore dei modi. L'episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Gli stranieri, scoperti dai proprietari, sono stati costretti a scappare ma sono stati immediatamente bloccati dai carabinieri in via Galvani. I militari hanno trovato nelle loro tasche alcuni arnesi da scasso e per questo nei loro confronti è scattata una denuncia.

"Ruba" un pieno al distributore, denunciato

I carabinieri di Spresiano, dopo una breve indagine, hanno denunciato per furto aggravato un 38enne albanese, con precedenti di polizia alle spalle. L'uomo, lo scorso 11 giugno, si è reso protagonista di un furto davvero particolare mentre si trovava presso il distributore “Esso” di via Dante Alighieri: approfittando della momentanea distrazione di un cliente della stazione di servizio che aveva inserito la sua carta di credito nell’apposita colonnina ed aveva digitato il pin per effettuare il rifornimento di carburante alla sua autovettura, ne ha approfittato per effettuare il pieno del proprio veicolo, per un totale di oltre 100 euro. La vittima si è resa conto dell'ammanco solo in seguito.

Truffa on line, denunciato un 24enne foggiano

Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della stazione di Asolo hanno denunciato un 24enne originario di Foggia, con precedenti penali, il quale, dopo avere messo in vendita su un sito internet un piccolo elettrodomestico, ha indotto in errore un imprenditore di San Zenone degli Ezzelini, dal quale si è fatto accreditare, tramite bonifico, la somma di 800 euro, per poi rendersi irreperibile.