Furti di annaffiatoi nel cimitero comunale: ladri immortalati delle telecamere

Ladri di annaffiatoi in cimitero: lo strano caso si registra da qualche settimana a Spresiano, tanto da costringere il sindaco Marco Della Pietra a lanciare un appello ai suoi concittadini affinchè rendano il maltolto. Il Comune trevigiano conosce l'identità degli autori dei furti: sono stati chiaramente identificati dalle telecamere di videosorveglianza e nei loro confronti, se non restituiranno gli annaffiatoi (valore di circa un euro) scatterà una denuncia.

«La nuova moda è quella di andare in cimitero a rubare gli annaffiatoi per i fiori, valore commerciale un euro» ha detto Della Pietra durante un video pubblicato sulla sua pagina Facebook «ieri abbiamo avuto la segnalazione di alcuni cittadini che ci hanno detto "vabbè adesso, in prospettiva delle giornate del primo e del due novembre, giornate in cui si va più spesso in cimitero, non abbiamo più annaffiatoi". La cosa simpativa, per la quale sorrido, quanl'è? Ci sono le telecamere fuori dai cimiteri e quindi via abbiamo visti, quindi fate una buona e bella azione, riportateli così evitiamo strascichi. Altrimenti verremo a suonarvi a casa. Fave vobis».