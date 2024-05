Sei furti in dieci giorni, residenti organizzano le ronde serali

Ronde serali tra le dieci e le undici di sera per provare a mettere fine alla lunga serie di furti messi a segno dai ladri in via Lazzaris a Spresiano. Negli ultimi dieci giorni sono stati ben sei i colpi negli appartamenti della stessa via.

Come riportato da "Antenna 3", i residenti hanno deciso di organizzarsi in maniera autonoma con delle ronde serali per dare l'allarme alle forze dell'ordine nel caso in cui dovessero avvistare i ladri in azione. Il primo furto risale a martedì della scorsa settimana quando un giovane, con un cappellino calzato sugli occhi, si è introdotto dal terrazzo al primo piano di un'abitazione. Un quarto d'ora più tardi il secondo furto in un'abitazione situata al secondo piano di una palazzina poco distante, nella stessa via. Sabato quattro furti nella stessa sera e domenica un altro colpo ancora. I residenti si sono organizzati decidendo di presidiare la zona chi portando fuori il cane chi, invece, restando sul terrazzo di casa. In uno degli appartamenti i ladri sarebbero riusciti a fuggire con oro e contanti. Il Comune, venuto a conoscenza della situazione, è pronto a intensificare i controlli sul posto con carabinieri e polizia locale.