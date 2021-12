Tenta un furto all'autolavaggio, incastrato dalle telecamere

I carabinieri della stazione di Spresiano hanno denunciato per tentato furto aggravato un 27enne del mottense. Il giovane viene ritenuto il presunto responsabile del reato in danno di un autolavaggio di via Volta di Spresiano dove il 12 ottobre scorso ignoti avevano cercato di forzare la cassa automatica per poi allontanarsi a bordo di autovettura, probabilmente disturbati nella loro azione criminosa, senza per fortuna riuscire ad asportare nulla. I militari dell'Arma, guidati dal Luogotenente Orru', sono risaliti al giovane, già noto alle Forze dell'Ordine, grazie alle informazioni raccolte ed all'analisi delle riprese dei sistemi di videosorveglianza dei luoghi interessati.