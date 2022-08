Energia elettrica "a scrocco", quattro giovani denunciati

I carabinieri della stazione di Villorba hanno denunciato per furto aggravato di energia elettrica in concorso, quattro giovani, tutti ventenni, di origine kosovara, domiciliati in Spresiano. In base a quanto accertato, gli stranieri si erano collegati abusivamente ad una presa elettrica ubicata nel vano cantina di un altro condomino, utilizzando un cavo lungo circa 30 metri. All’arrivo dei militari, avvisati dal proprietario della cantina, i quattro hanno cercato di ritirare velocemente il cavo, ma non sono riusciti a nasconderlo. La conseguente perquisizione nell’abitazione, dalla quale promanava un forte odore acre tipico di sostanza stupefacente bruciata, oltre a consentire il rinvenimento del citato cavo elettrico, ha permesso anche il sequestro amministrativo di una decina di grammi di marijuana.