Denunciata per il furto, nei guai anche l'ex fidanzato

Lo scorso 14 settembre si era resa protagonista del furto di uno smartphone all'interno di un negozio di Spresiano, il Radio tv Expert di via Dante Alighieri. Per quell'episodio una 29enne della zona venne identificata grazie alle telecamere di videosorveglianza e denunciata dai carabinieri di Treviso. Il telefono rubato non era stato tuttavia ritrovato. Solo di recente i militari sono riusciti a reccuperarlo: era in possesso di quello che era il fidanzato della donna, un 22enne, sempre di Spresiano. Durante una perquisizione all'interno dell'abitazione del giovane è saltato fuori lo smartphone. Il giovane, ormai convinto di averla fatta franca dopo così tanti giorni, è stato denunciato a sua volta per ricettazione.