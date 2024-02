"Spia" i dati anagrafici di un centinaio di cittadini, condannata ex funzionaria del Comune

Un anno e sei mesi di reclusione, con la liquidazione del danno civile che dovrà essere valutata da un giudice civile. Si è chiuso così il processo di primo grado a carico di Gabriella Genio, l'ex dipendente dell'ufficio anagrafe del Comune di Spresiano, accusata di accesso abusivo al sistema informatico dell'ente. La Genio si era trovata al centro di un vero e proprio caso: la donna si sarebbe fatta consegnare denaro per acquistare marche da bollo ma invece di provvedere ad apporre il "sigillo" originale avrebbe tenuto per sé il denaro piazzando sui documenti marche vecchie, staccate da altre "carte" vidimate in precedenza. Il caso era scoppiato nel maggio del 2014 quando i carabinieri si erano presentati direttamente nell'abitazione della funzionaria e negli uffici dell'ufficio anagrafe.

Gabriella Genio, nei cui confronti di Procura di Treviso aveva chiesto una condanna a 1 anno e 8 mesi, una volta trasferita in un altro ufficio del Comune sarebbe entrata nel software dell'Ente per appropriarsi dei dati contenuti nelle schede anagrafiche di circa 180 cittadini. La ex funzionaria, licenziata dopo che la sentenza del procedimento per truffa e peculato è passata in giudicato (la donna era stata condannata a 2 anni e 3 mesi di reclusione), ha sempre sostenuto di aver acquisito i dati per discolparsi dalle accuse principali, cioè che non esistevano tracce materiali degli atti formati per gli ignari cittadini tanto che alcuni di loro avevano lamentato problemi nell'iscrizione anagrafica di figli.

Non essendo più incaricata dell'Anagrafe la Genio avrebbe dovuto fare una richiesta di accesso per ottenere le informazioni, che la donna avrebbe salvato attraverso degli screen shots. Ma dato il clima che si era creato con il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra e in generale con i vertici del Comune, agì in completa autonomia. Il difensore di Gabriella Genio, l'avvocato Cristiano Biadene, ha già preannunciato il ricorso in Appello contro la sentenza.