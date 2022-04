Rogo nell'impianto dello smistamento del secco, allarme all'alba nella sede di Contarina

Allarme all'alba di oggi, 26 aprile, all'interno della sede di Contarina in via Vittorio Veneto, a Lovadina di Spresiano. Un principio d'incendio ha interessato un impianto per lo smassamento del rifiuto secco. I dipendenti sono subito intervenuti, riuscendo a circoscrivere le fiamme e impedendo così si propagassero. Intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Treviso che si è occupata delle operazioni di messa in sicurezza e smassamento del materiale. Un lavoro questo, proseguito per tutta la mattinata di oggi. I danni sono stati fortunatamente limitati.