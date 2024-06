Travolge un ciclista è scappa, identificato il "pirata": è un 21enne

Ha travolto con la sua auto un ciclista ed è scappato via senza soccorrerlo. Pensava di averla fatta franca ma i testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza lo hanno incastrato. Il "pirata della strada" è un 21enne trevigiano che è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Treviso per omissione. L'episodio di cui si è reso protagonista il giovane è avvenuto nella notte tra 1 e 2 giugno, verso le ore 1.45, a Spresiano.

Il 21enne conducente di un’utilitaria, proveniente da via Tiepolo, senza fermarsi allo stop, ha investito un ciclista che stava percorrendo via Giorgione, dopodiché si è dato alla fuga, senza prestargli soccorso. Nello scontro, il ciclista, un 48enne anche lui residente nella zona, è stato disarcionato dalla bicicletta e, dopo essere stato proiettato sulla parte anteriore del veicolo, è caduto rovinosamente a terra. il malcapitato nell’immediatezza è stato soccorso da alcune persone che si trovavano nei pressi dell’ingresso della discoteca “Odissea”, che hanno contattato il 118, quindi è stato trasportato all’ospedale Cà Foncello, dove gli sono stati riscontrati traumi vari, con una prognosi di 25 giorni.

Le indagini di militari dell’Arma, tramite la visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di risalire al veicolo che aveva investito il ciclista. Dall’esame delle immagini si è notato, con chiarezza, che il conducente dell’autovettura giunto all’intersezione con via Giorgione, non si è fermato allo stop, centrando in pieno il ciclista che stava attraversando l’incrocio. Dopodiché ha proseguito la marcia allontanandosi dal luogo, incurante di quanto accaduto. Completati ulteriori accertamenti, il conducente dell’utilitaria è stato denunciato alla Procura di Treviso.