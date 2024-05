Ubriaco, non si ferma all'alt dei carabinieri e scappa: 48enne nei guai

Rocambolesco inseguimento, nella serata di venerdì, tra Villorba e Spresiano. Un 48enne, alla guida di un’auto che gli aveva prestato un amico, è stato intercettato da una pattuglia di carabinieri mentre percorreva via Roma ma vedendo i militari l’uomo non ha rispettato l’alt e si è allontanato rapidamente. Solo dopo una fuga di alcuni chilometri percorsi con una guida pericolosa, in violazione al codice della strada, il 48enne è stato fermato da una pattuglia in via Dante Alighieri di Spresiano. Sottoposto ad accertamento alcolemico l’automobilista è stato riscontrato positivo con tasso pari a circa 1 gr/l. Nei suoi confronti sono scattate denunce per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’influenza dell’alcool ed il ritiro della patente di guida.

Denunciati nel corso dei controlli anche un 29enne controllato a Riese Pio X risultato positivo con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, un 35enne controllato in via circonvallazione ovest di Castelfranco Veneto (tasso pari a quasi 1,30), un 25enne ed un 43enne che, controllati alla guida delle proprie autovetture e sottoposti ad accertamenti alcolimetrici risultavano entrambi positivi con tassi prossimi a 1 g/l. Per tutti i trasgressori è stato disposto il ritiro delle patenti di guida.