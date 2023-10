Colpi a raffica nella case, tam tam dei residenti: ladro bloccato dai carabinieri

Approfittando dell'assenza di alcuni residenti, è entrato in alcune abitazioni di Lovadina di Spresiano, tra via Colombo e via Corrazzieri. I residenti, oltre a dare l'allarme al 112, sono scesi per strada dando indicazioni utili alle pattuglie dei carabinieri che sono infatti riusciti a fermare la scorribanda del "topo d'appartamento", un cittadino marocchino di 21 anni.

L'episodio è avvvenuto domenica pomeriggio. Alcuni cittadini hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, al 112, riferendo della presenza di un giovane, vestito in jeans e maglietta, indicato come l’autore di svariate intrusioni nelle abitazioni, in rapida successione. In una casa è stata infatti segnalato dalla proprietaria il furto di circa 50 euro, somma riposta in camera da letto dove il ladruncolo si era introdotto passando da una finestra. Un’altra donna segnalava invece il furto di un monopattino, successivamente rinvenuto, nel corso delle ricerche, a qualche centinaio di metri dall’abitazione e restituito alla legittima proprietaria. Infine un 52enne segnalava che ignoti avevano messo a soqquadro gli interni del camper di sua proprietà posteggiato in strada.

A seguito del “tam tam” tra vicini di casa alcuni cittadini del quartiere sono scesi per strada segnalando più volte e in punti diversi ai militari dell’Arma la presenza del giovane che in serata è stato rintracciato nella frazione Lovadina di Spresiano (non distante dalle vie “battute” in precedenza), dove, poco prima, verso le 18 avrebbe anche tentato di introdursi all’interno di un’ex-scuola elementare danneggiandone la porta di accesso. Le pattuglie dell’Arma intervenute hanno bloccato e identificato il fuggitivo, un 21enne di origini marocchine, che è stato denunciato. Ora la cui posizione sarà ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.