Stroncato da un malore, venerdì il funerale di Leonardo Florian

Morte per cause naturali. E' il laconico responso che per ora è emerso dall'esame autoptico a cui è stata sottoposta, dal medico della medicina legale dell'Ulss 2, la salma di Leonardo Florian, il 24enne mancato a causa di un malore che lo ha stroncato lo scorso 7 marzo. La tragedia si è verificata all'alba, all'interno dell'abitazione di Spresiano in cui "Flo" viveva con la famiglia; purtroppo i soccorsi prestati tempestivamente dai genitori, Sabrina e Antonio, dal fratello Filippo e quindi da medico e infermieri del Suem 118 si sono rivelati purtroppo inutili. La famiglia potrà ricevere il referto definitivo dell'esame svolto nei giorni scorsi solo tra tre mesi. Nel frattempo è arrivato il nullaosta per le esequie che si svolgeranno, come previsto, nel campo di rugby di Villorba in via Marconi, dove il giovane pilone giocava fin da quando era un bambino.

"La famiglia di Leonardo comunica che la cerimonia funebre civile di "Flo" si terrà venerdì 15 marzo alle ore 15.00 presso i campi del Villorba Rugby" ha scritto la società nella propria pagina Facebook "Dirigenti, compagni di squadra e amici sono invitati a partecipare testimoniando il cordoglio del Villorba rugby e di tutto l'ambiente sportivo della città".