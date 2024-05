Lite tra vicini finisce a coltellate, ferito un 50enne

Potevano finire in tragedia i lunghi dissapori che dividevano due vicini di casa. Oggi, 18 maggio, intorno alle 20, uno dei due, un 60enne, ha afferrato un coltello e ha colpito l'altro, un 50enne, ad un braccio. Fortunatamente i colpi non sono stati letali. Il ferito è stato trasportato in ospedale mentre l'aggressore sarebbe stato arrestato dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del Suem.

Il fatto è avvenuto a Spresiano in via Lazzaris. Secondo una prima ricostruzione i due sarebbero stati divisi da un inimicizia che durava da lungo tempo e sarebbe stata scatenata da problemi di vicinato. Il 60enne e il 50enne, entrambi italiani, si sarebbero messi a discutere ancora ma questa volta il più anziano avrebbe estratto un coltello e si sarebbe gettato sull'altro, ferendolo ad un braccio.