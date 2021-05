Travolto da un treno merci, muore ragazzo 18enne

Tragico incidente nella notte a Lovadina di Spresiano, lungo la tratta ferroviaria Venezia-Udine. Un ragazzo di circa 18 anni, residente in un Comune dell'hinterland trevigiano, è stato travolto e ucciso da un treno merci che era in transito e viaggiava in direzione di Conegliano. A lanciare l'allarme, alle 2.52 circa, è stato il macchinista che non ha potuto far nulla per evitare l'investimento.

Sull'episodio indagano gli investigatori della polizia ferroviaria di Treviso. Il giovane, noto alle forze dell'ordine e già in passato fotosegnalato, è stato identificato grazie all'analisi delle impronte digitali. Con un messaggio lasciato a casa, ai genitori, il 18enne avrebbe annunciato la volontà di compiere un gesto estremo. Sembrerebbe essere questa la principale pista investigativa seguita dalla polfer.