Picchiano e insultano la nipote, coppia di nonni finisce davanti al giudice e patteggia

Un ambiente particolare, caratterizzato dal degrado sociale, una famiglia problematica sfuggita però ai "radar" sei servizi sociali: è questo lo scenario di una vicenda incredibile e crudele che ha visto protagonisti due nonni, lui di 78 anni e lei di 75, finiti nei guai perché accusati di maltrattamenti nei confronti della nipote. I due anziani hanno chiuso le proprie pendenza ieri, 29 giugno, con un patteggiamento a due anni, pena sospesa. Ma dovranno frequentare una serie di incontri sulla violenza contro le donne che li "educhino" ad un comportamento maggiormente rispettoso.

I fatti si sono svolti a Spresiano all'interno di una casa abitata da i due nonni, la figlia di questi (una ragazza madre) e appunto la nipote, che, secondo la sua denuncia, sarebbe stata maltrattata fin dalla più tenera età. "Sei una poco di buono" le avrebbero ripetuto più volte, aggiungendo frasi del tipo "stronza, non saresti mai dovuta nascere". Il nonno le avrebbe anche detto "ti faccio fuori" puntandole contro un coltello da cucina. La quotidianità della ragazza sarebbe consistita in un inferno, fatto di continue frasi denigratorie, aggressioni fisiche, anche con i mestoli della cucina e bastoni, che sarebbero consiste in morsi, ceffoni e pugni. Fino ad arrivare a privazioni "punitive" di ogni genere.

Poi, quando la giovane aveva 17 anni, avrebbe iniziato a "portare a casa" i fidanzatini, con i quali stava spesso in camera sua. La cosa però non era andata giù alla coppia di anziani, che avrebbe da subito fatto in modo di rendere la sua esistenza impossibile. Così, confidatasi con delle amiche, la ragazza aveva quindi deciso di sporgere querela.