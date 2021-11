Uccise il collega investendolo con il camion, 51enne patteggia 8 mesi

Era sceso dal camion guidato da un collega per andare a prendere la sua auto. Ma il guidatore del mezzo pesante, facendo manovra, lo ha inavvertitamente investito, uccidendolo. Oggi, martedì 30 novembre, I.L., 51enne di origine romena che era al volante, ha patteggiato 8 mesi di reclusione per l'omicidio stradale di Guglielmo Gava, 64 anni, di Scorzè. All'uomo, difeso dall'avvocato Gianfranco Colletti, non è stata sospesa né revocata la patente, essendo stato individuato dal gip Angelo Mascolo un concorso di colpa.

L'incidente era avvenuto il 26 marzo del 2021 a Spresiano, in via Padania. Il camion era diretto verso la discoteca Odissea quando Gava, che avrebbe dovuto prendere servizio il giorno dopo, ha chiesto di scendere per raggiungere il parcheggio dove era la sua auto. I.L, che invece era all'ultimo giorno di lavoro in quell'azienda, senza rendersene conto, ha finito per travolgere il malcapitato che è finito stritolato sotto le pesanti ruote del veicolo. Quando ha realizzato quanto era accaduto era ormai troppo tardi e non ha più potuto fare nulla.

Il 51enne lo ha visto dagli specchietti, ma poi è partito e subito dopo ha sentito un urto, scoprendo l’errore imperdonabile: lo aveva investito con la parte davanti della motrice. A quel punto, disperato, ha subito lanciato l’allarme al 118, ma quando i medici del Suem sono giunti sul posto con ambulanza e automedica non c'era più niente da fare.