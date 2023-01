Tragedia sul lavoro alla cava, indagati i vertici del gruppo Mosole

Proseguiranno anche nei prossimi giorni i sopralluoghi da parte dei carabinieri di Treviso nell'area della cava Mosole al lago Le Bandie, a Lovadina di Spresiano, sequestrata da lunedì scorso in seguito alla tragica scomparsa di Andrei Perepujnii, l'operaio moldavo di 31 anni travolto e ucciso da un cumulo di ghiaia. Lo storico patron dell'azienda, Remo Mosole, molto scosso per l'accaduto, ha annunciato di voler pagare interamente le spese per rimpatrio della salma ed il funerale del proprio dipendente che in base a quanto riferito dalla moglie (la coppia ha anche un figlio piccolo di cinque anni) si svolgerà nel Paese d'origine. Il pubblico ministero Mara Giovanna De Dona' disporrà nei prossimi giorni un'autopsia per chiarire le cause dell'atroce fine di Andrei e poi firmerà il nullaosta per le esequie. Intanto nel registro degli indagati sono già stati iscritti i vertici del gruppo di cavatori: oltre a Remo (proprio ieri 18 gennaio ha festeggiato gli 89 anni di età con il fratello gemello Sergio), i figli Mara e Rudy e i nipoti Gianni e Ferdinando (figli di Sergio). Il fascicolo d'inchiesta della Procura è stato aperto per omicidio colposo. Tutti sono difesi dall'avvocato Pietro Barolo.

La dinamica di quanto avvenuto lunedì pomeriggio, l'incidente costato la vita ad Andrei, resta un giallo. Unica certezza: il 31enne è stato trovato sotto un cumulo di ghiaia: nessuno avrebbe visto nulla. Non c'è nessuna conferma neppure sul coivolgimento nella tragedia del nastro trasportatore (i sindacati hanno lanciato nei giorni scorsi pesanti accuse circa la presunta scarsa manutenzione), macchinario vicino al quale è stato trovato in seguito il corpo senza vita del 31enne. Una perizia disposta dalla Procura di Treviso dovrà chiarire con certezza se si sia trattato di un malfunzionamento del macchinario, circostanza respinta dall'azienda Mosole, o di un errore umano.