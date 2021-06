Omicidio-suicidio, nuora e suocero divisi da questioni economiche

Secondo le indagini, ancora in svolgimento, i dissapori fra Lino Baseotto e Bruna Mariotto, che abitavano in una bifamiliare a Visnadello, sarebbe sorti per la rata del mutuo. Martedì intanto verranno svolte le due autopsie disposte dalla Procura di Treviso