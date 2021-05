Picchia la moglie di fronte al figlio piccolo, arrestato un 25enne

Al termine di un litigio, non il primo che sarebbe avvenuto all'interno delle mura domestiche, avrebbe colpito la giovane moglie con sberle tanto da provocarle lesioni per le quali la donna si è fatta visitare presso il pronto soccorso di Treviso. Per questo un giovane di 25anni, residente a Spresiano, italiano ma di origine marocchina, è stato arrestato l'altro ieri sera dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate, oltre che resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo (difeso dall'avvocato Alessandra Nava) è attualmente recluso nel carcere di Treviso in attesa dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio di garanzia, che si svolgeranno stamattina di fronte al gip di Treviso Piera De Stefani.

Secondo le accuse, formulate dal pubblico ministero Massimo Zampicinini a seguito dell denuncia della donna, il 25enne avrebbe da tempo iniziato ad avere un atteggiamento violento nei confronti della coniuge, spesso vessata e umiliata. La causa di questo cambiamento nel comportamento del giovane, che lavora come operaio, sarebbe l'abuso di sostanze stupefacenti, in particolare la cocaina, di cui tracce sono state ritrovate nel garage dell'abitazione familiare.

La sera di giovedì 20 maggio la goccia che ha fatto traboccare il vaso: al termine di una violenta discussione l'uomo avrebbe violentemente aggredito la moglie. All'arrivo sul poto dei militari dell'Arma la donna avrebbe presentato alcuni vistosi segni delle percosse sul viso e sul collo. Il 25enne avrebbe anche fatto resistenza all'arresto, cercando di divincolarsi dai carabinieri che lo stavano ammanettando. Secondo quanto ha riportato la giovane gli episodi di maltrattamenti e violenze sarebbero andati avanti da mesi e si sarebbero consumati anche in presenza del figlio minore della coppia.