Maxi rissa in discoteca, almeno dieci coinvolti: intervengono i carabinieri

Forse qualche sguardo o parola di troppo. Non sono ancora chiare le cause della maxi rissa scoppiata la scorsa notte, attorno alle 3 circa, all'interno della discoteca "Anima club" di Spresiano. Nel corso della serata a tema "Vida Loca" si è verificata un'accesa lite fra alcuni clienti, una decina in tutto, pare per futili motivi che sono in corso di accertamento. Intervenute sul posto diverse pattuglie dell'Arma di Treviso che stanno svolgendo le verifiche del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio, anche attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale. Sono state inoltre raccolte alcune testimonianze dei presenti. Per i protagonisti dell'episodio è in arrivo una denuncia. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi ma solo uno dei protagonisti che è dovuto ricorrere alle cure mediche.