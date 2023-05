Un corpo senza vita trovato sul Piave, la conferma: si tratta di Anica Panfile

E' di Anica Panfile, la giovane donna rumena di 31 anni scomparsa dal pomeriggio delle scorso 18 maggio, il corpo ritrovato senza vita presso un ansa del fiume Piave, in località Spresiano. La conferma è venuta dagli inquirenti, sopraggiunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Il cadavere di Anica, su cui nel corso del pomeriggio verrà effettuato l'esame esterno cadeverico, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore il sostituto procuratore valeria Peruzzo potrebbe decidere di disporre l'autopsia.

Del decesso al momento non si conosce né quando sia avvenuto né le possibili cause della morte. A denunciare la scomparsa della 31enne era stato il suo compagno, dopo che la donna non era tornata a casa dal lavoro. Ora la conferma sulla sua identità che nessuno avrebbe voluto avere.

+++Notizia in aggiornamento++++