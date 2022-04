Tragedia sulla Pontebbana: il guidatore non aveva bevuto, fatale forse un colpo di sonno

T.M.A., il 22enne di Santa Lucia di Piave ma di origini guineane, che all'alba di lunedì 25 aprile era alla guida della Volkswagen Polo che si è schiantata contro un platano lungo la Pontebbana, a Spresiano, provocando la morte della 23enne Samira Fakihi che viaggiava sui sedili posteriori, non aveva tracce di alcol nel sangue. A confermarlo sarebbero gli esami ematici a cui il ragazzo è stato sottoposto una volta trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso per essere medicato dopo le lesioni, fortunatamente non lievi, rimediate nell'incidente. Ad essergli fatale dunque, si ipotizza, sarebbe stato un improvviso mancamento, una distrazione o purtroppo un colpo di sonno che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.

Lo schianto è avvenuto alle 5.30 circa a Spresiano lungo la Pontebbana, poco prima del Ponte della Priula. La Volkswagen Polo, su cui viaggiavano quattro giovani che stavano rincasando dopo una serata trascorsa insieme in discoteca a Jesolo, è uscita di strada, sull'erba, ed è andata a schiantarsi contro un platano a bordo strada, non distante dallo stabilimento della Fassa Bortolo, dopo aver abbattuto alcuni paletti. Pare che la vettura non viaggiasse ad una velocità particolarmente sostenuta.

Il guidatore, l'amico che viaggiava al suo fianco, W.R., di origini colombiane, anche lui 22enne di Santa Lucia di Piave (il cui padre risulta l'intestatario dell'auto), e J.F., una 23 anni di Pieve di Soligo, seduta sul sedile posteriore come la vittima, hanno riportato solo ferite molto lievi mentre per Samira, residente con la famiglia a Mareno di Piave, non c'è stato nulla da fare; ad esserle fatale è stato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. I tre amici che erano con lei in auto sono riusciti a salvarsi perchè la indossavano. Quando i soccorritori del Suem 118 e dei vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti sul posto non hanno potuto far molto per salvare la vita alla ragazza, deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. L'indagine sulla tragedia è condotta dagli agenti della polizia stradale di Treviso che consegneranno alla Procura gli esiti degli accertamenti che entreranno a far parte del fascicolo d'inchiesta che sarà aperto per il reato di omicidio stradale. Unico indagato il 22enne che si trovava al volante all'alba di lunedì.

Lungo quel tratto di Pontebbana è ben noto come gli automobilisti spingano forte sull'acceleratore. Per questo motivo, l'ennesima tragedia della strada, ha indotto il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, a chiedere un incontro alla Prefettura e con Anas per poter intervenire e mettere un freno, letteralmente, al piede pesante. L'idea è quella di posizionare un autovelox per costringere automobilisti a camionisti a rallentare, ma non si esclude possa essere preso un provvedimento per i platani che costeggiano la strada, un lunghissimo rettilineo che nel 2016 provocò tre vittime. «In Prefettura mi risposero che c’erano troppi pochi morti per procedere »: ha spiegato il primo cittadino.