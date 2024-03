Scappano in auto dai carabinieri e finiscono fuori strada, ferito un 33enne

Su di giri, forse per qualche bicchiere di troppo, hanno dato vita ad un inseguimento rocambolesco con i carabinieri che si è concluso con un'auto finita in un fossato ed il conducente che si è dileguato a piedi, sfuggendo ai militari. Protagonisti della vicenda due uomini che verso le 22.30 di ieri, martedì 12 marzo, insieme ad altri giovani si trovavano in piazza Sordi, rumoreggiando forse un pò troppo. Urla e schiamazzi hanno costretto alcuni residenti a chiamare il 112 e quindi è intervenuta una "gazzella" dei carabinieri. Vedendo l'auto dei militari due dei presunti autori dei disturbi si è dileguato a forte velocità, a bordo di autovettura. Ne è scaturito un inseguimento al fulmicotone per le vie cittadine che è terminato in via Tagliamento: qui il conducente del veicolo fuggitivo ha perso il controllo del mezzo che è uscita autonomamente dalla sede stradale. Uno dei due occupanti dell'auto si è dileguato a piedi nei campi adiacenti mentre l'altro, un 35enne che si trovava alla guida, ferito a seguito dell'incidente, è stato identificato dai militari, soccorso dai sanitari del 118 frattanto intervenuti e condotto in ospedale, non grave. Sono in corso accertamenti dei militari dell' Arma per identificare l'uomo che è fuggito per accertare l'eventuale stato di alterazione psicofisica dei due giovani che sarebbe anche all'origine degli schiamazzi.