Cerca di sfondare la porta di casa del rivale con una chiave a bussola: arrestato

Una pattuglia dei carabinieri di Spresiano è intervenuta lunedì sera, 3 giugno, verso le ore 23 in via Isaia a Lovadina dove fuori dalla casa di un cittadino egiziano, un 44enne marocchino stava tentando di sfondare la porta d’ingresso usando una chiave a bussola per auto.

All’arrivo dei militari il 44enne, intenzionato ad aggredire il proprietario di casa, ha gettato a terra la chiave a bussola e si è scagliato contro i carabinieri. Ne è nata una breve colluttazione al termine della quale i militari sono riusciti a immobilizzare l'uomo, arrestandolo. La chiave a bussola della lunghezza di 28 centimetri è stata sequestrata. Il 44enne è stato processati questa mattina, mercoledì 5 giugno, per direttissima venendo condannato a 9 mesi, pena sospesa.