Spaccio di marijuana, blitz dei carabinieri: arrestato 22enne

Un insospettabile giovane, senza nessun precedente penale alle spalle e completamente sconosciuto dalle forze dell'ordine, è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso. A finire in manette un disoccupato di 22 anni, residente a Spresiano.

I militari da giorni erano sulle tracce del ragazzo e, dopo aver raccolto sufficienti indizi a suo carico, avevano chiesto ed ottenuto dall'autorità giudiziaria un decreto di perquisizione della sua abitazione. Le intuizioni degli investigatori si sono rivelate fondate, infatti, durante l'esecuzione del decreto sono stati rinvenute 27 dosi preconfezionate di marijuana per un totale di 18 grammi e 450 € in contanti. Per il giovane sono scattate inevitabili le manette: il magistrato lo ha rimesso in libertà in attesa del processo.