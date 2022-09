Sponsorizzazioni col "trucco", a giudizio il presidente di una squadra di volley

Una contabilità "parallela", una quindicina di società coinvolte, tra squadre di campionati minori e anche aziende che svolgevano attività di promoter. E fatture delle quali la società emittente, la "Canevel Spumanti" di Valdobbiadene, avrebbe richiesto la retrocessione di una parte. Tutto però scoperto durante un accertamento del 2016 da parte della Guardia di Finanza.

Il "bubbone" è emerso oggi, 23 settembre, quando in Tribunale a Treviso si è svolta l'udienza che aveva come imputato il presidente della Union Volley Spresiano, formazione dilettantistica di pallavolo femminile. La Union Volley ha una squadra seniores che milita nella Prima Divisione provinciale ma soprattutto, tra il 2010 e il 2015, aveva come sponsor la Canevel. Sono cinque le fatture "incriminate", tutte di un importo pari a 15 mila euro, per le quali l'azienda produttrice di vino avrebbe richiesto di riavere, ovviamente in "nero", una percentuale che oscillerebbe intorno al 30%, al fine di realizzare una evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto.

L'Union Spresiano, il cui presidente è stato chiamato a giudizio nel 2017 con un decreto penale che lo condannava a 3 mesi di reclusione o al pagamento di una ammenda, ha ovviamente fatto opposizione con gli avvocati Simone Guglielmin e Eva Baggio. La difesa è che non solo esistono i bonifici delle sponsorizzazioni, ma che tutte le spese della società, alcune delle quali sarebbero, secondo la Procura di Treviso, fittizie perchè finalizzate alla retrocessione, sono giustificate e pagate tutte in maniera tracciabile. Il processo è stato rinviato a fine ottobre per la discussione e la sentenza.