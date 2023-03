Uomo travolto da un treno, traffico in tilt sulla Udine-Venezia

Tragedia sui binari sulla linea Venezia-Udine. Un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato travolto da un treno passeggeri in transito nel territorio comunale di Spresiano, a due km dal centro, in direzione di Conegliano. L'allarme è scattato alle 17.23 alla centrale del Suem 118. Intervenuti sul posto i carabinieri, la polizia ferroviaria, medico e infermieri del Suem. L'episodio sarebbe da ricondurre ad un gesto estremo. Pesanti i disagi e i ritardi alla circolazione ferroviaria che sono proseguiti fino alle 18.40 quando i treni sono tornati a circolare regolarmente.