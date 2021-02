Assolto dopo 11 anni per una rapina mai commessa

Undici anni per arrivare alla conclusione che non ci sono prove che lui, Mustafa Msatfi, un 33enne di origine marocchina, non è il responsabile della tentata rapina avvenuta il 15 gennaio del 2010 a Spresiano ai danni di una prostituta. L'uomo ieri mattina, martedì 9 febbraio, è comparso davanti ai giudici del collegio di Treviso che hanno emesso nei suoi confronti una sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto.

Nel gennaio di 11 anni Msatfi era stato arrestato con l'accusa di tentata rapina ai danni di una giovane che per vivere faceva la "professione" lungo la Pontebbana. Il marocchino avrebbe caricato la donna nella sua macchina, poi invece di consumare il rapporto per il quale si erano accordati avrebbe estratto un pistola, puntandola contro le gambe della prostituta. «Dammi tutti i soldi che hai o faccio fuoco e ti uccido» sarebbero state le frasi che avrebbe rivolto alla lucciola, tentando di strapparle la borsetta e il telefono cellulare.

Le indagini avevano rivelato che il 33enne avrebbe agito insieme ad un complice, un uomo di colore che però non è mai stato né individuato e né identificato dagli inquirenti. Ma a processo la ragazza aveva confermato tutto: Mustafa Msatfi era l'uomo che aveva tentato di rapinarla armato di una pistola e che non era riuscito a portarle via soldi, borsetta e cellulare, solo perché era stato disturbato da altri "clienti". I giudici in realtà non hanno ritenuto convincente il riconoscimento avvenuto in sede processuale, così come tanti dubbi erano emersi in sede di prima deposizione. Di fatto, ammesso e non concesso che la rapina sia in effetti avvenuta, sono stati troppo i "non so" e i "non ricordo" della prostituta. Così si è arrivati alla sentenza di assoluzione con la formula piena.