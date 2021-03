«Camminano sui binari»: traffico ferroviario sospeso

Traffico ferroviario interrotto sabato scorso lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine, ad un centinaio di metri dalla stazione di Spresiano, in via Manin. La circolazione è stata interdetta dalle 17.55 alle 18.10 a causa di alcune segnalazioni dei macchinisti dei convogli in transito che hanno segnalato la presenza di alcune persone che attraversavano i binari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Spresiano che hanno costretto alla fuga due ragazzini che si sono dileguati dopo aver visto l'auto dei militari. I disagi sono stati fortunatamente limitati.