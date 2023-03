Lavori alle fondamenta di un'abitazione, operaio resta ferito

Doppio incidente sul lavoro oggi, 2 marzo, nella Marca. Un operaio di 55 anni, T.L., di Maserà (Padova), si è causato lesioni ad entrambe le gambe a causa di una caduta in una buca di un cantiere di un'abitazione di via Indipendenza, di cui si stava preparando le fondamenta. L'incidente è avvenuto a Spresiano in via Indipendenza e ha portato all'intervento il Suem 118, con ambulanza, automedica ed elicottero oltre a carabinieri, vigili del fuoco e ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2. Sempre nel pomeriggio incidente sul lavoro a Zero Branco in via Sant'Alberto. Un 54enne di origini svizzere ma residente a Quinto si è procurato la farttura di una gamba mentre stava lavorando ad un macchinario. Per entrambi gli operai è scattato il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.