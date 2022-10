Perseguita la collega poi minaccia con un mattarello le commesse di un negozio

Allarme nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre in Viale della Repubblica a Treviso dove un 28enne ha seguito con un taglierino una collega di lavoro prima di entrare in un negozio dove ha minacciato le commesse brandendo un mattarello da cucina.

Sul posto è dovuto intervenire il personale della Questura di Treviso. Tutto ha avuto inizio quando il giovane, incensurato e non gravato da precedenti di polizia, si è messo a seguire senza motivo una collega di lavoro. Quest’ultima, resasi conto di essere pedinata, ha cercato rifugio a casa di un amico. L'uomo ha chiesto spiegazioni al 28enne che in tutta risposta ha estratto un taglierino dalla tasca e, dopo averlo brandito per alcuni secondi in direzione dell’amico della donna, lo ha lasciato cadere a terra per entrare all’interno di un negozio della zona. Qui ha danneggiato la merce esposta brandendo un mattarello da cucina con cui ha minacciato le commesse che provavano a fermarlo e i poliziotti. Accompagnato presso gli uffici della Questura per una compiuta identificazione e per la redazione degli atti a suo carico, il giovane è stato denunciato per minaccia aggravata, porto abusivo del taglierino e danneggiamento aggravato. Il mattarello da cucina e il taglierino sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.