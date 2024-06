Evade dai domiciliari, stalker arrestato grazie al braccialetto elettronico

Nel gennaio scorso era stato arrestato a Padova dai carabinieri della stazione di Prato della Valle per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna, e per questo motivo il giudice del tribunale della città del Santo gli aveva imposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Nella notte di lunedì il dispositivo ha però dato un alert alle forze dell'ordine: chi lo indossava, un 47enne residente a Treviso, con precedenti per stalkinf, si era infatti allontanato da casa. I carabinieri della Marca si sono immediatamente mobilitati per le ricerche e nell'arco di alcune ore l'uomo è stato rintracciato mentre si trovava in un'altra tra le sue proprietà. Per lui è nuovamente scattato l'arresto: l'autorità giudiziaria di Padova, a tempo di record, ha infatti emesso un'ordinanza affinché venisse ripristinata d'urgenza l'ordinanza di custodia in carcere, dato che non si trattava della prima violazione di cui il 47enne si era reso protagonista nel tempo.

L'uomo perseguitava una 49enne padovana

Vittima dell'uomo era stata una 49enne che si era più volte rivolta ai militari: l'ex fidanzato, dopo una frequentazione durata 3 anni e finita nel 2022, non accettando la fine della storia, ha infatti continuato a presentarsi spesso sotto casa e davanti al posto di lavoro e per questo motivo nell’ottobre 2023 dopo una prima denuncia, all'uomo è stato notificato l’ammonimento emesso dal questore di Padova, ma ciò non ha fermato il 46enne nel continuare a perseguitare anche con telefonate continue la donna. L’ultimo episodio, risale al 10 gennaio, quando l’uomo si è presentato con la scusa di consegnare il regalo di Natale alla ex, sul luogo di lavoro e dopo il rifiuto ne è scaturita una breve discussione. Il 47enne si è allontanato ma è poi ritornato sui suoi passi fermandosi davanti alla vetrina dell’agenzia viaggi in attesa della fine del turno di lavoro della donna che a quel punto ha contattato il 112 per una richiesta d’intervento. I militari giunti sul posto hanno trovato e fermato l’uomo nei pressi dell’agenzia e visti i trascorsi è stato tratto in arresto ed associato alla casa circondariale di Padova, prima della concessione dei domiciliari con braccialetto elettronico.