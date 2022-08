Ferito da una scatoletta di tonno, lo stambecco non ce l'ha fatta

E' stato trovato purtroppo senza vita lo stambecco che domenica scorsa, 28 agosto, era stato soccorso da vigili del fuoco, dalla polizia provinciale e dalle guardie del Parco Dolomiti d’Ampezzo nei pressi del lago di Sorapis, sopra Cortina, a più di duemila metri di quota. L'animale, di un'età stimabile di 12 anni circa. era rimasto ferito da una vecchia scatoletta di tonno arrugginita che si era infilata in bocca. Un rifiuto abbandonato da qualche turista. Ad essere fatale allo stambecco è stata probabilmente un'infezione.

«Non avrei mai voluto darvi questa notizia» ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra «Ho appena sentito il Dott. Martini che mi ha comunicato che lo stambecco non ce l’ha fatta. Tutti i volontari intervenuti sono, ovviamente, molto tristi ma consci di aver fatto tutto il possibile per salvarlo. Speravo fosse una storia a lieto fine e invece sono qui a raccontarvi di come un gesto così stupido da parte dell’uomo abbia causato la morte di questo splendido animale. Riflettiamoci sopra».