Tamponamento lungo la Statale del Santo, traffico in tilt

Un guasto, la frenata improvvisa, il tamponamento. Lungo la Strada del Santo si è verificato un incidente e la conducente di uno dei due mezzi è stata portata al pronto soccorso.

L'incidente

Erano le 14.30 di lunedì 14 febbraio quando un 49enne di Loria stava percorrendo la statale 308 a bordo della sua Mercedes in direzione Padova, tra Loreggia e Camposampiero. Dopo aver azionato i tergicristalli il motore si è improvvisamente bloccato e l'auto ha frenato bruscamente. Una 28enne alla guida di una Volkswagen Polo non ha fatto in tempo a fermarsi e ha tamponato la Mercedes: è stata portata all'ospedale di Camposampiero. Il traffico ha subìto forti rallentamenti e la polizia locale del Camposampierese si è occupata di gestirlo.