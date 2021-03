Rapinano uno studente in corriera: ricercati due ventenni

Martedì 9 marzo, a bordo di una corriera Mom della linea Conegliano-Col San Martino, uno studente di 15 anni residente a Farra di Soligo è stato minacciato e rapinato del portafoglio da due ventenni di origini nordafricane.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il 15enne stava tornando a casa da scuola quando i due giovani hanno iniziato a prenderlo di mira vedendolo seduto da solo in corriera. Nel giro di pochi minuti dalle parole i due sono passati ai fatti, rubando al ragazzino il portafoglio che teneva all'interno dello zaino. All'interno c'erano solo pochi euro ma, anche dopo la rapina, i due giovani hanno continuato a pedinare lo studente. Arrivati a Pieve di Soligo per il cambio corriera il 15enne è stato seguito dai due ragazzi anche sul bus per Farra di Soligo. Sentendosi braccato, lo studente ha deciso di depistare i due scendendo in centro a Farra e non nella fermata più vicina a casa sua. Dalla gelateria vicina alla piazza ha poi telefonato a sua mamma, raccontandole l'accaduto. I genitori hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri di Col San Martino mentre il sindaco di Farra, Mattia Perencin, ha informato il commissario del Comune di Conegliano. Ora le forze dell'ordine sono sulle tracce dei due ventenni nordafricani.