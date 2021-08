Travolto da un camion nella notte: 51enne perde la vita

Tragedia in Via Mercatelli a Ponte della Priula. A perdere la vita Gianfranco Olivotto, 51enne di Spresiano, investito da un autoarticolato guidato da un 47enne di Spresiano. Sul posto Suem118 e i carabinieri di Conegliano

Via Mercatelli

Erano le 4.40 di lunedì notte, 9 agosto, quando all'altezza del civico 20 di via Mercatelli a Ponte della Priula, Gianfranco Olivotto, 51enne di Susegana, è stato investito da un autoarticolato guidato da un operaio di 47 anni residente a Spresiano che stava viaggiando in direzione Pieve di Soligo. Fatale l'impatto, avvenuto a pochi metri di distanza dall'abitazione della vittima: il 51enne è morto sul colpo per le gravissime lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Conegliano. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre il camion è stato posto sotto sequestro.