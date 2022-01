Si getta dal quarto piano di un condominio: morto un 68enne

Fine dell'anno drammatica per la città di Conegliano. Ieri mattina, infatti, verso le ore 8, un uomo vedovo di 68 anni si è improvvisamente arrampicato su una finestra di casa per poi gettarsi al suolo nel cortile condominiale. L'uomo, che viveva al quarto piano di un condominio di via Cavour, è morto sul colpo. Inutili, dunque, i soccorsi prestati dalla polizia, dai carabinieri e dal Suem 118 allertato immediatamente da un vicino di casa. Sul posto anche la polizia scientifica per valutare l'eventuale coinvolgimento di altre persone, ma sembrerebbe del tutto trattarsi di un ultimo gesto estremo legato al male di vivere.

Si ricorda che sono diversi i numeri telefonici per poter richiedere un aiuto di tipo psicologico, tra gli altri: Progetto InOltre della Regione Veneto (800.334.343), De Leo Fund (800.168.678), Telefono Amico (199.284.284), Telefono Azzurro (19696).