Non era più rientrata a casa: trovata senza vita vicino ad una cabina del gas

I tecnici di Api Rete Gas hanno trovato questa mattina, mercoledì 17 novembre, il corpo senza vita di una donna che, dalla serata di ieri, non era più rientrata a casa. Il tragico ritrovamento è avvenuto in Via Casal di Sotto a Giavera del Montello in una zona al confine con il Comune di Nervesa della Battaglia. Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato vicino ad una cabina del gas metano. Sul posto un'automedica del Suem 118 e i carabinieri di Nervesa della Battaglia. Nelle vicinanze è stata rinvenuta anche l'auto con cui la donna si era allontanata da casa nelle scorse ore. Un gesto estremo la causa del decesso, secondo i rilievi dei militari dell'Arma.