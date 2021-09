Donna investita da un treno: ritardi di due ore sulla linea Venezia-Udine

/ Via Foresto

Tragedia all'alba sulla linea che collega Venezia a Udine. Sabato mattina, 18 settembre, il corpo senza vita di una donna di mezza età è stato trovato, verso le ore 5.30, sui binari all'altezza di Via Foresto, tra i Comuni di Santa Lucia di Piave e Susegana.

Sul posto l'autorità giudiziaria e gli agenti della polizia di Stato. Sedici i treni che hanno subito ritardi fino a quasi due ore, 8 dei quali sono stati in parte cancellati, mentre altri due sono stati soppressi. Dalle prime ricostruzioni sembra che la donna si sia stesa sui binari pochi istanti prima dell'arrivo del treno. Impossibile per il macchinista bloccare il convoglio ed evitare l'impatto. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polfer.