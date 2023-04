Tragedia all'ex centro commerciale, 40enne trovato senza vita

Tragedia della disperazione nella serata di domenica 16 aprile: i clienti del parco commerciale di Villorba (ex Panorama) si sono accorti, poco prima delle ore 20, della presenza di un uomo appeso al pilastro più alto della rampa del parcheggio situato in Via Fratelli Rosselli. Sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno identificato la vittima. Si tratta di un 40enne italiano, residente in zona. L'uomo si è tolto la vita impiccandosi con una corda, all'arrivo dei soccorsi non c'era già più nulla da fare. Un gesto estremo che ha lasciato comprensibilmente sotto choc clienti e personale del parco commerciale.