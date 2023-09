Travolto e ucciso da un treno: circolazione sospesa sulla Montebelluna-Feltre

Un uomo di 49 anni, P.R., residente a Pederobba ha perso la vita nel primo pomeriggio di giovedì 28 settembre dopo essersi gettato sotto un treno in corsa della linea che collega Feltre a Montebelluna. Il gesto estremo è avvenuto all’altezza di Levada, tra le stazioni di Pederobba e Cornuda. Sul posto carabinieri e autorità giudiziaria. Inevitabili i disagi alla circolazione ferroviaria.

Nelle stazioni della Feltre-Montebelluna è stato subito trasmesso il seguente annuncio: "I treni da e per Feltre potranno subire fino a 120 minuti di ritardo o variazioni e cancellazioni per accertamenti giudiziari a causa di un investimento di una persona tra le stazioni di Cornuda e Pederobba". Bus sostitutivi sono stati fatti entrare in funzione tra le stazioni di Montebelluna e Alano-Fener-Valdobbiadene